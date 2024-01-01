Среди пострадавших при крушении танкера в Чёрном море оказались трое пермяков Один из них в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В числе пострадавших членов экипажа танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе, было трое пермяков Всех их доставили в городску больницу Анапы. Они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил губерантор Пермского края Дмитрий Махонин.

«К сожалению, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. В случае необходимости он будет доставлен в краевую больницу Краснодара», — написал глава региона, пожелав им пострадавшим скорейшего выздоровления.

Дмитрий Махонин также сообщил, что поручил минздраву Прикамья держать оперативную связь с краснодарскими коллегами и оказывать всю необходимую помощь.

Напомним, инцидент в Чёрном море произошёл днём 15 декабря, когда танкер «Волгонефть 212», который принадлежит пермской компании «Кама шиппинг», из-за непогоды получил повреждения от удара волны и сел на мель в Керченском проливе. Авария случилась в 8 км от берега. На борту грузового судна в этот момент находились 13 человек. Экипаж запросил помощь.

Также сообщалось, что потерпел бедствие другой танкер — «Волгонефть 239». На его борту было 14 человек. Они также запросили помощь.

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