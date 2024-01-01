В Керченском проливе потерпел бедствие пермский танкер Инцидент случился в 8 км от берега Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Крым

В Чёрном море у Керчи танкер «Волгонефть 212» из-за непогоды получил повреждения от удара волны и сел на мель. Авария случилась в 8 км от берега. На борту грузового судна в этот момент находились 13 человек. Экипаж запросил помощь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На помощь пострадавшим вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями, а из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Танкер перевозил несколько тонн нефтепродуктов. Судно принадлежит пермской компании «Кама шиппинг».

Позже стало известно, что в Чёрном море терпит бедствие ещё одно судно — «Волгонефть 239». На его борту было 14 человек. Они также запросили помощь.

В ликвидации последствий аварии задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники.

По уточнённой информации, танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лёг в дрейф.

Как пишет телеграм-канал Mash, 10 моряков с обоих танкеров спасены, а 13 человек до сих пор в море. Четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти.

По факту крушения судов Южная транспортная прокуратура организовала проверку. По её итогам будет рассмотрен вопрос о мерах реагирования.

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