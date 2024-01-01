Александра Пермякова Затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание На Чёрном море продолжаются работы по устранению последствий экологической катастрофы после крушения двух танкеров, один из которых принадлежит пермской компании Поделиться Твитнуть

Ростехнадзор установил, что оба танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые потерпели крушение в Чёрном море», находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Об этом сообщает Минтранс РФ.

В акватории Керченского пролива продолжаются работы по устранению последствий экологической катастрофы после крушения двух танкеров.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 15 декабря во время непогоды в Керченском проливе получили повреждения два танкера «Волгонефти». Капитаны арестованы на два месяца. Одним из затонувших танкеров — «Волгонефть 212», принадлежащим пермской компании «Кама Шиппинг», руководил 34-летний Леонид Волегов. Он находится под следствием в Симферополе (Крым). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело в отношении него возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Во время крушения погиб вахтенный матрос из его команды.





Ространснадзор установил, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Во время проверки также выяснилось, что несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

Минтранс сообщает, что с момента аварии танкеров «Волгонефть» на предмет загрязнения обследовано более 170 кв. км акватории. Суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба» очистили от мазута свыше 24,3 тыс. кв. м.

«Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов», — сообщает ведомство.





Аварийно-спасательные группы, по их данным, очистили 4,8 тыс. кв. м пляжей и участков берега, собрав около 14,5 т нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлено 200 м боновых заграждений.





От владельца затонувшего пермского танкера ждут подтверждение об утилизации судна. Собственник второго судна — «Волгонефть 239» — уже юридически подтвердил, что займётся подъёмом и утилизацией своего танкера.









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