Алёна Бронникова От владельца затонувшего пермского танкера ждут подтверждение об утилизации судна Владельцем «Волгонефти-212» является ООО «Кама Шиппинг» Поделиться Твитнуть

Владелец затонувшего в Керченском проливе пермского танкера «Волгонефть-212» возьмёт на себя всю ответственность по подъёму и утилизации судна. От него ожидают письменное подтверждение. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова.

«Вначале были данные, что владелец второго судна "Волгонефть 212" потерялся. Потом он нашёлся. И по тем докладам, что мы получили сегодня, завтра должно быть письменное подтверждение, что он также эту работу организует», — сообщил министр 23 декабря.

От собственника второго затонувшего судна «Волгонефть 239» подтверждение об ответственности за утилизацию частей судна уже получено.

Напомним, 15 декабря в Чёрном море два танкера из-за непогоды получили повреждения. Один из них — грузовое судно «Волгонефть 212», которое принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг». Судно село на мель в Керченском проливе в 8 км от берега. С него были эвакуированы 13 человек, один погиб.

Капитан Леонид Волегов потерял сознание и получил обморожение. Его спасли и отправили в больницу Анапы, а затем доставили на допрос в Симферополь. Следователи предъявили ему обвинение по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) и отправили в СИЗО до 17 февраля.

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