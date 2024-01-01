Зарина Ситдикова СК предъявил обвинение капитану пермского танкера «Волгонефть 212» Ему грозит лишение свободы сроком на пять лет Поделиться Твитнуть

Следователи Республики Крым и города Севастополь предъявили обвинение капитану пермского танкера «Волгонефть 212» Леониду Волегову, задержанному по делу о крушении судна в акватории Чёрного моря. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком».

Вместе с Леонидом Волеговым обвинение по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) предъявлено капитану нефтетанкера «Волгонефть 239», который потерпел бедствие в тот же день.

В СК уточнили, что оба обвиняемых были допрошены. Следователи взяли показания у свидетелей, провели обыски по маршруту следования судов, изъяли имеющую значение документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза.

Как только позволят погодные условия, на месте крушения судов будет проведён осмотр. Специалисты извлекут обломки и оценят объём вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна из-за утечки мазута.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что во время крушения Леонид Волегов наглотался воды с мазутом, потерял сознание — его спасли и направили в больницу Анапы. Капитан получил обморожение. Прямо из больницы его доставили на допрос в Симферополь. Там ему изберут меру пресечения.

Напомним, 15 декабря в Чёрном море из-за непогоды получили повреждения два танкера. Один из них — грузовое судно «Волгонефть 212» — принадлежит пермской компании «Кама шиппинг». Судно получило повреждения и село на мель в Керченском проливе в 8 км от берега. 13 человек были эвакуированы с танкера, один погиб.

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