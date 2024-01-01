Капитана пермского танкера «Волгонефть 212» отправили в СИЗО Он пробудет там два месяца Поделиться Твитнуть

Капитану пермского танкера «Волгонефть 212» Леониду Волегову избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО, а его коллеге, капитану «Волгонефти 239», домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Обе меры пресечения будут действовать до 17 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение капитанам двух танкеров. Обоих обвиняемых допросили. Следователи взяли показания у свидетелей, провели обыски по маршруту следования судов, изъяли имеющую значение документацию. Были назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза.

«Новый компаньон» писал, что во время крушения Леонид Волегов наглотался воды с мазутом, потерял сознание — его спасли и направили в больницу Анапы. Капитан получил обморожение. Прямо из больницы его доставили на допрос в Симферополь.

Напомним, 15 декабря в Чёрном море из-за непогоды получили повреждения два танкера. Один из них — грузовое судно «Волгонефть 212» — принадлежит пермской компании «Кама шиппинг». Судно получило повреждения и село на мель в Керченском проливе в 8 км от берега. 13 человек были эвакуированы с танкера, один погиб.

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