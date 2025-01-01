Алёна Бронникова Транспортная прокуратура предъявила иски к владельцу затонувшего пермского танкера Заявления не приняты к производству Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Владельца затонувшего в Керченском проливе пермского танкера «Волгонефть-212» пытаются привлечь к ответственности через суд. В Арбитражный суд Краснодарского края направлено три исковых заявления к ООО «Кама Шиппинг».

Согласно данным картотеки арбитражных дел, 9 января в суд поступило обращение от ФГБУ «Морспасслужба». В качестве ответчиков привлечены «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», третьим лицом выступает владелец второго потерпевшего крушение танкера ЗАО «Волгатранснефть».

Кроме того, 10 января в суд поступили два заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности «Кама Шиппинг». Все три иска в данный момент к производству не приняты.

Напомним, из-за непогоды в Чёрном море 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения. Они сели на мель в Керченском проливе. С пермского танкера были эвакуированы 13 человек, один член экипажа погиб. Капитан находится под следствием до 17 февраля по обвинению по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

В ходе расследования Роструд выявил нарушения трудового законодательства в деятельности «Кама Шиппинг», за что компания была привлечена к административной ответственности. Ространснадзор установил, что оба танкера во время ЧП находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета «Кама Шиппинг», а также доначислила фирме налоги на сумму 55,5 млн руб.

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