Алёна Бронникова У владельца затонувшего пермского танкера заблокировали счета Налоговая доначислила «Кама шиппинг» 55 млн рублей Поделиться Твитнуть

Налоговая заблокировала счета компании «Кама шиппинг» — владельца затонувшего в Керченском проливе пермского танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, фирме также доначислили налоги на сумму 55,5 млн руб.

Напомним, 15 декабря в Чёрном море два танкера из-за непогоды получили повреждения, один из них — «Волгонефть-212». Судно село на мель в Керченском проливе в 8 км от берега, с него были эвакуированы 13 человек, один человек погиб.

Капитан танкера Леонид Волегов во время ЧП потерял сознание и получил обморожение. Его спасли и отправили в больницу Анапы, а затем доставили в Симферополь. Сейчас он находится под следствием до 17 февраля по обвинению по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Роструд в ходе расследования выявил нарушения трудового законодательства в деятельности «Кама шиппинг», за что ООО привлекли к административной ответственности. Семья погибшего члена экипажа, который работал мотористом и погиб во время крушения судна, получит единовременную страховую выплату в 2 млн руб. Крмое того, Ространснадзор установил, что оба танкера во время крушения находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Во время проверки также выяснилось, что несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

Telegram-канал также отмечает, что ранее Волегов в течение 10 дней пытался получить разрешение на разгрузку танкера, последний раз — 14 декабря, за день до катастрофы. Выгрузить мазут не успели из-за шторма. В результате происшествия в море попало более 2 тыс. тонн мазута, с пляжей в Краснодарском крае убрали 147 тыс. тонн песка с мазутом, погибло более 30 дельфинов и 1600 птиц.

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