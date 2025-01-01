Алёна Бронникова Экс-глава Орджоникидзевского района Перми устроился на работу в Корпорацию ПСС Должность в мэрии Евгений Карабатов покинул в октябре Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Бывший руководитель Орджоникидзевского района Евгений Карабатов трудоустроился на пермское предприятие по производству зарядных станций для электромобилей «Корпорация ПСС». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на осведомлённый источник.

Официального подтверждения информации нет. В компании отказались от комментариев. Связаться с бывшим чиновником изданию не удалось.

Напомним, Евгений Карабатов работал на различных должностях в районной администрации. Орджоникидзевский район Перми он возглавил в 2017 году, в 2018-м избавился от приставки "и.о.". Со своей должности он ушёл в октябре. В декабре в качестве и.о. главы района была назначена Светлана Ломаева.

Корпорация ПСС — крупнейший в России производитель зарядных станций для электромобилей. В эксплуатации находятся 2,5 тыс. единиц оборудования, произведённого на пермском предприятии. В прошлом году компания сообщила о запуске производства энергоэффективных электрозарядных станций для жилых домов.

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