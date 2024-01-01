И.о. главы Орджоникидзевского района Перми назначили Светлану Ломаеву Ранее она курировала в администрации несколько отделов Поделиться Твитнуть

Новым исполняющим обязанности главы администрации Орджоникидзевского района стала Светлана Ломаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Источники издания утверждают, что если чиновница проявит себя на этом посту, то он возглавит район.

Судя по данным на сайте районной администрации, она сейчас она является заместителем главы и куратором финансово-экономическим отдела, отдела по работе с общественностью, отдела по культуре, спорту и молодёжной политике. Также Ломаева осуществляет общее руководство сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Предшественник Ломаевой на этом посту, 44-летний Евгений Карабатов, покинул должность 14 октября. Он был главой района с 2018 года. В пресс-службе мэрии тогда сообщили, что трудовой договор расторгнут по согласию сторон.

Увольнение Карабатова произошло на фоне скандала. В марте 2024 года в Сети появилось видео, где глава якобы оскорблял командиров Вооружённых сил РФ. Была проведена проверка, но ничего дискредитирующего не было найдено. Позже сообщалось, мэр Перми Эдуард Соснин уже якобы уволил Карабатова. Причиной стало недовольство его работой со стороны городских и краевых властей.

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