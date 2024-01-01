Руководитель Орджоникидзевского района Перми уходит с должности Евгений Карабатов официально был главой с 2018 года Поделиться Твитнуть

Фото: страница Евгения Карабатова ВКонтакте

Для руководителя Орджоникидзевского района Перми 44-летнего Евгения Курбатова 14 октября может стать последним рабочим днём на этом посту. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свой источник.

В пресс-службе мэрии «Новому компаньон» подтвердили факт увольнения чиновника.

«Трудовой договор будет расторгнут по согласию сторон», — сообщили в администрации, не уточнив подробности.

Глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов в октябре уходит в отставку. В Сети пишут, что причина этому — накопившиеся претензии мэра и краевых властей к работе чиновника.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», мэр Перми Эдуард Соснин уже якобы уволил Карабатова. Причиной стало недовольство его работой со стороны городских и краевых властей.

Отметим, увольнение чиновника произошло на фоне скандала. В марте 2024 года в Сети появилось видео, где глава якобы оскорблял командиров Вооружённых сил РФ. Была проведена проверка, но ничего дискредитирующего не было найдено.

Напомним, Евгений Карабатов возглавил Орджоникидзевский район Перми в марте 2018 года, а с осени 2017-го работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности. Ранее, с 2003 года, он работал на различных должностях в районной администрации. До своего назначения на пост главы занимал должность заместителя руководителя муниципалитета.

После ухода с поста главы администрации Орджоникидзевского района Лидии Королёвой Карабатов замещал эту должность в статусе и.о. главы.

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