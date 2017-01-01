Главой администрации Орджоникидзевского района назначили Евгения Карабатова

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Сегодня, 27 марта, кандидатуру господина Карабатова первый вице-мэр Перми Виктор Агеев представил депутатам городской думы.

Напомним, Евгений Карабатов работает на различных должностях в администрации Орджоникидзевского района с 2003 года. В последние годы он занимал должность заместителя руководителя муниципалитета.

После ухода с поста главы администрации Орджоникидзевского района Лидии Королёвой Карабатов замещал эту должность в статусе исполняющего обязанности главы.

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