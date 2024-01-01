Алёна Морозова Жильё для промышленников В Пермском крае будет разработан механизм поддержки предприятий ОПК по строительству жилья для сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 11—12 сентября состоялся XVIII Камский форум профессионалов рынка недвижимости. Участники из Прикамья и других регионов России поделились лучшими практиками в строительстве, недвижимости, архитектуре, продажах, оценке и цифровизации.

Одним из главных событий форума стало пленарное заседание, на котором обсуждался вопрос стимулирования рынка жилой недвижимости в сегодняшних условиях. Рынок жилья и строительная отрасль встретились с серьёзным вызовом: вследствие отмены льготной ипотеки и достаточно высоких кредитных ставок доступность жилья существенно снизилась. При этом в рамках госполитики определены целевые показатели для строительной отрасли, которые предполагают увеличение объёмов возведения жилья.

Однако, с другой стороны, на рынке появился крупный заказчик — промышленные предприятия. Рост объёмов госзаказа стимулирует промышленное производство, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. В этих условиях предприятия заинтересованы в привлечении кадров, в том числе из других регионов, и одним из главных стимулов в этой связи является жильё. Открывая форум, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что для нашего промышленного региона это важная тенденция рынка.

«Растёт спрос на продукцию отрасли, растёт потребность в кадрах, одновременно растут зарплаты. Это означает, что существует платёжеспособный спрос на жильё со стороны промышленности. Поэтому в настоящее время активно обсуждается создание механизма, который позволит строить для работников оборонно-промышленного комплекса в необходимом объёме», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также добавил, что с инициативой инвестировать в сферу жилищного строительства выходят и сами предприятия.

Приоритетные инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства, как и проекты комплексного развития территорий (КРТ), являются эффективными механизмами развития территорий, отметил вице-президент, заместитель председателя правления СИК «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков. По его мнению, одно из главных преимуществ этих вариантов девелоперских проектов — возможность увеличить объём средств, направляемых на строительство социальной инфраструктуры.

«Компания «Девелопмент-Юг» имеет опыт реализации в Пермском крае проектов комплексного развития территорий и приоритетного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. Имея возможность не вкладывать деньги в покупку земли, мы фактически перенаправляем эти средства на необходимую для жителей социальную инфраструктуру, которую мы возводим в рамках этих проектов, — детские сады, школы. Без этих механизмов их доля в общей себестоимости проекта составляла бы 5%, теперь же мы можем направить 7—10 тыс. рублей с каждого реализованного квадратного метра», — сказал Алексей Востриков.

Ряд оборонно-промышленных предприятий заявляют о потребности в земельных участках, на которых затем планируют строительство жилья для сотрудников своими силами. В настоящее время правительство прорабатывает вопрос предоставления предприятиям ОПК земельных участков для строительства доступного жилья для сотрудников в целях обеспечения комфортных условий труда, поддержки отрасли. В частности, рассматривается вариант такой поддержки в формате приоритетных инвестпроектов. Такой механизм предполагает получение земельного участка в аренду на три года по льготной ставке 1 рубль за 1 га.

Другими важными темами форума стали вопросы взаимодействия органов власти и девелоперов при реализации проектов КРТ, снос ветхого и аварийного жилья, а также ситуация на рынке индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, форум дал возможность производителям строительных материалов представить свою продукцию и найти новые рынки сбыта. В частности, в Перми работает крупнейший в России производитель зарядных станций для электромобилей — Корпорация ПСС. В настоящее время в эксплуатации находятся 2,5 тыс. единиц этого оборудования, произведённого в Перми. Сейчас компания выходит на новый рынок — производство энергоэффективных электрозарядных станций для домов.

«Использование наших электрозарядных станций при строительстве жилых домов позволит осуществлять зарядку более комфортно: ночью или днём, не заезжая специально на заправочные комплексы. Первые подобные проекты были реализованы в Москве, теперь Корпорация ПСС начинает работать с застройщиками Перми», — отметил директор по стратегическому развитию Корпорации ПСС Максим Политов.

По его словам, все используемые при сборке зарядных станций платы производятся в Перми. Также компания использует программное обеспечение российского производства. Оно адаптировано к российской действительности и позволяет, в частности, выгружать для ТСЖ информацию о потреблённой электроэнергии для дальнейшей оплаты. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно дистанционно отслеживать уровень зарядки автомобиля.

В форуме также приняли участие предприятия, выпускающие строительные смеси, кирпич, изготавливающие пластиковые окна, трубы, звукоизоляционные, отделочные материалы и другое.

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