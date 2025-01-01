В пермском дептрансе подвели итоги работы отрасли за 2024 год Чиновники отчитались о наиболее значимых нововведениях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали об итогах работы в прошлом году. Главными нововведениями стало внедрение нового способа оплаты проезда в общественном транспорте с помощью bluetooth. Также была снижена стоимость проездных для школьников, но одновременно повышена стоимость проезда в транспорте. Также было модернизировано приложение «Транспортная карта Пермь».

За год в городе было отремонтировано почти 400 остановочных павильонов и установлено 45 новых. Были запущены новые автобусные маршруты №31 и 79, продлён автобусный маршрут №35.

Прошлый год стал юбилейным для пермского трамвая: ему исполнилось 95 лет. Средний возраст вагонов в Перми снизился с 15,7 до 8,4 лет. Вагон КМТ-5 сохранили в качестве ходового музейного экспоната.

Завершился ремонт трамвайных путей на улицах Борчанинова и Куйбышева. Сейчас работы продолжаются на улицах Дзержинского и Мира.

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