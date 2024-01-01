Все муниципальный транспорт Перми оснастили bluetooth-маячками Новой функцией уже воспользовались более 1,5 тыс. пассажиров Поделиться Твитнуть

В Перми автобусы №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 81, а также все трамваи оборудовали bluetooth-маячками, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первые транспортные средства муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс» оснастили оборудованием 30 октября. В настоящее время маячки поставлены на весь подвижной состав предприятия. Отмечается, что новой функцией уже воспользовались более 1,5 тыс. пассажиров.

На маршрутах частных перевозчиков пассажирам пока придётся сканировать QR-код, вводить номер или выбирать нужный автобус на интерактивной карте. По мере обновления контрактов, автобусы частных компаний также будут оснащаться маячками.

При активации Bluetooth на мобильном устройстве и выборе соответствующей функции в приложении, система автоматически идентифицирует транспортное средство (при наличии необходимого оборудования в салоне) и предложит его для регистрации поездки с использованием цифровой транспортной карты. Эта функция позволит пассажирам избежать необходимости сканирования QR-кода внутри автобуса, что сделает процесс оплаты проезда гораздо более удобным.

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