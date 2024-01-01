Администрация Перми утвердила повышение оплаты проезда до 40 рублей Новый тариф начнёт действовать с 15 апреля Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На официальном сайте администрации Перми опубликовано постановление, подписанное 27 ноября мэром Эдуардом Сосниным, которое увеличивает стоимость проезда в городском общественном транспорте с 15 апреля 2025 года. Новый тариф составит 40 руб. за поездку.

В том же документе предусмотрено плановое увеличение тарифов с апреля 2026 года — до 43 руб. и с апреля 2027-го — до 46 руб.

Напомним, об увеличении цены за проезд в общественном транспорте в 2025 году до 40 руб. власти начали говорить в сентябре. Повышение стоимости проезда чиновники объяснили удорожанием топлива и комплектующих, необходимостью индексирования зарплаты водителей. В мэрии также заявили, что рост тарифа «повлечёт повышение качества транспортных услуг, а также поможет обновить подвижной состав и увеличить количество рейсов на линии».

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