Пермские власти снизили стоимость месячного проездного для школьников При этом в следующем году вырастет оплата проезда в общественном транспорте Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Депутаты Пермской городской думы своим решением на пленарном заседании 22 октября увеличили скидки на школьные проездные. Стоимость месячного проездного снизится с 1100 до 777 руб.

По мнению чиновников мэрии и депутатов такая мера позволит снизить и количество безбилетных пассажиров: родители будут чаще покупать проездные для детей, а средства сразу поступят в бюджет. Месячный проездной для школьников будет стоить почти на 50% дешевле, чем 5 лет назад.

В 2018 году проездной для учащихся стоил 1440 рублей. Он предлагал лишь 120 поездок в месяц.

При этом тариф на 15 дней упразднят, так как его стоимость на сегодняшний день идентична предлагаемой. Проездной не будет зависеть от графика учёбы, приобрести его можно будет в любое время в 45 точках продажи.

Напомним, расчётная стоимость поездки в общественном транспорте Перми с весны следующего года будет составлять 40 руб. Накануне в администрации рассказали, что в городе сохраняется тенденция к использованию проездных, и в данный момент прорабатывается вопрос снижения стоимости проездного для школьников 5-11 классов.





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