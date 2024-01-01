На проект реконструкции улицы Мира в Перми направили 149 млн рублей Подрядчика выберут к середине ноября Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

МКУ «Пермблагоустройство» объявило о поиске подрядчика для проектных и изыскательских работ по обновлению дороги на ул. Мира в Перми. Работы охватят участок от транспортной развязки на перекрестке улиц Мира, Стахановской и Карпинского до ш. Космонавтов. Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 149,1 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок. Одним из первых на публикацию обратил внимание «Рифей».

Подрядчик должен провести комплексные изыскания и детализировать проектные предложения для каждого из трёх этапов работ, с учётом реконструкции трамвайных путей и остановок, а также согласовать планы с Минобороны России касательно строительства в зоне приаэродромной территории. Разработка проекта должна завершиться к 31 декабря 2025 года.

Согласно конкурсной документации, площадь планируемой реконструкции составит 26,5 га. На первом этапе будет преобразована развязка на пересечении улиц Мира, Стахановской и Карпинского, на втором — обновят ул. Мира от развязки до ул. 9 Мая, а третий этап охватит участок от ул. 9 Мая до ш. Космонавтов. После завершения работ количество автомобильных полос увеличится на две, также будет предусмотрена велодорожка.

Результаты выбора подрядчика объявят 15 ноября.

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