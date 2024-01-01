Алёна Бронникова У проекта логистического комплекса Wildberries в Перми сменился инициатор Планируемый срок реализации – 2028 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье сменился инициатор строительства логистического комплекса Wildberries на территории д. Устиново Пермского муниципального округа. Работы планируется завершить в 2028 году.

Согласно протоколу декабрьского заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе, на основании заявления ООО «Вайлдберриз» — инициатора инвестиционного проекта по возведению складского комплекса с АБЧ — было решено прекратить действие присвоения ему статуса приоритетного (ПИП).

В ходе того же заседания статус ПИП с соответствующими мерами господдержки был присвоен проекту «Строительство распределительного центра на территории Пермского края», реализуемому ООО «РВБ». Летом Wildberries изменил юридическое лицо с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ», все права и обязанности были переданы новому юрлицу.

По данным краевого правительства, инвестиции в строительство составят 8,5 млрд руб., ввод в эксплуатацию планируется в 2028 году.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что проект логистического комплекса объединённой компании Wildberries и Russ в Перми развивается в плановом режиме. Ведётся процесс проектирования объекта. Его площадь составит 170 тыс. кв. м, он позволит обеспечить занятость и высокий доход для более чем 6 тыс. жителей региона.

«После объявления планов о строительстве комплекса и оформления прав собственности на земельный участок в конце 2023 года были проведены работы, предшествующие началу проектирования: проведены инженерные изыскания, тщательно проработано техническое задание на проектирование, — рассказали в компании. — Объект будет способствовать ещё более активному развитию малого и среднего предпринимательства — продавцы смогут делать поставки на склады не только в соседние регионы, но и в целом по всей России, снижая затраты на логистику до других объектов».

В конце ноября 2023 года гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о намерениях по строительству объекта. В конце декабря проект получил статус ПИП. Изначально краевые власти сообщали, что реализовать его планируется в три этапа к 2027 году.

В мае 2024 года в СМИ появилась информация, что инвестор может приостановить начало строительства комплекса из-за внесения корректировок в проект. Предполагалось, что корректировки касаются сферы противопожарной безопасности.

В ноябре маркетплейс Ozon сообщил об открытии первой очереди логистического центра в с. Култаево под Пермью. Его площадь составила 40 тыс. кв. м, к осени 2025 года её планируют удвоить.

В этом году Пермь оказалась в лидерах по развитию онлайн-торговли в российских городах-миллионерах. Согласно результатам исследования Tinkoffe Commerce, столица Прикамья вошла в топ-5 по росту оборотов продавцов на маркетплейсах и количеству заказов. Продажи в Пермском крае в этом году на платформе Wildberries выросли на 46% по количеству проданных товаров, общая сумма выросла на 60%. На Ozon объём продаж вырос на 59%. Эксперты связывают это с ускорением доставки товаров, который обеспечен развитием складской инфраструктуры в регионе.

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