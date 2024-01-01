Сроки начала возведения логистического центра Wildberries в Прикамье под вопросом В компании занимаются просчётом проекта Поделиться Твитнуть

Компания Wildberries может приостановить начало строительства логистического комплекса в Пермском крае. Причиной стало внесение корректировок в проект.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, по одной из версий, изменения касаются сферы противопожарной безопасности. Эксперты полагают, что после пожара в одном из логистических центров компания проводит дополнительную проверку систем безопасности и пожаротушения в новом проекте. Если изменения будут значительными, для реализации потребуются дополнительные затраты и специалисты.

В Агентство инвестиционного развития региона информация об изменении графика работ не поступала. В самой компании рассказали, что в данный момент занимаются просчётом проекта.

В конце ноября 2023 года гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о намерениях по строительству объекта. В конце декабря проект получил статус «приоритетного инвестиционного».

Логистический комплекс площадью 170 тыс. кв. м, планируется построить в три этапа к 2027 году на территории деревни Устиново Пермского муниципального округа. На объекте будут находиться зоны приёмки, распределения и хранения товара. Будет создано не менее 6 тыс. рабочих мест. Для реализации этого инвестпроекта компания направит 8,5 млрд руб.

Wildberries — крупнейший онлайн-ретейлер России. Компания работает на рынке e-commerce с 2004 года.У ретейлера есть пять собственных распределительных центров, работающих в Коледино и Электростали (Московская обл.), Зеленодольске (Татарстан), Алексине (Тульская обл.) и Невинномысске (Ставропольский край). Сегодня Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Азербайджане и Узбекистане.

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