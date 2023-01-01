Максим Артамонов Логистический комплекс Wildberries в Пермском крае построят за 8,5 млрд рублей Объект планируется возвести к 2027 году Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, который состоялся 20 декабря, проекту Wildberries по строительству логистического центра присвоен статус «приоритетный инвестиционный» (ПИП). Компания планирует построить на территории региона логистический комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе краевого властей.

Ранее, в конце ноября, гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о намерениях по строительству объекта.

Логистический комплекс, общая площадь которого составит 170 тыс. кв. м, планируется построить к 2027 году на территории деревни Устиново Пермского муниципального округа. Для реализации этого инвестпроекта компания направит 8,5 млрд руб.

На объекте будет находится зоны приёмки, распределения и хранения товара. Также планируется возвести объекты объекты, необходимые для жизнеобеспечения логистического центра. Будет создано не менее 6 тыс. рабочих мест

На сегодняшний день на территории региона в статусе ПИП строятся логистические объекты общей площадью более 300 тыс. кв. м. Краевое правительство освободило от налога на имущество крупные логистические центры площадью более 15 тыс. кв. метров, возводимые на территории края и имеющие статус «приоритетного инвестпроекта».

Wildberries — это крупнейший онлайн-ритейлер России. Компания работает на рынке e-commerce с 2004 года.У ритейлера есть пять работающих собственных распределительных центров в Коледино и Электростали (Московская область), Зеленодольске (Республика Татарстан), Алексине (Тульская область), Невинномысске (Ставропольский край). На сегодняшний день Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Кыргызстаны, Азербайджане и Узбекистане.

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