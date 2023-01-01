Wildberries собирается построить в Перми логистический комплекс Его площадь составит около 170 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Дмитрий Махонин

permkrai.ru

Wildberries планирует построить современный логистический комплекс в Пермском крае. Генеральный директор компании Татьяна Бакальчук и губернатор Дмитрий Махонин подписали соглашение о намерении по строительству нового объекта в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Благодаря инвестициям Wildberries, в регионе появится мощный логистический центр площадью около 170 тыс. кв. м. Проект будет претендовать на получение статуса «приоритетный».

Wildberries — значимый игрок на рынке электронной торговли. Согласно статистике компании, её деятельность оказывает положительное воздействие на социально-экономические показатели регионов России, увеличивая ВРП на 2,06% и стимулируя рост уровня инвестиций и развития бизнеса на 1,99%.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие электронной торговли и расширение присутствия крупных розничных сетей требует создания новых логистических возможностей. Строительство современных складских комплексов будет содействовать не только развитию торговли, но и общему экономическому росту Пермского края, прежде всего за счёт обеспечения предприятий сырьем и материалами. Также логистическая инфраструктура позволит сократить время доставки грузов, развивая связь между различными видами транспорта и обеспечивая своевременную доступность товаров для потребителей.

Создание логистических центров на территории Пермского края — один из приоритетов работы краевого правительства, добавили в кабмине. На данный момент в Пермском крае уже возводятся 12 логистических комплексов, имеющих статус «приоритетных».

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