Алёна Бронникова Потребители попали в сети Пермь занимает лидирующие позиции по росту продаж на маркетплейсах Поделиться Твитнуть

Переход в регионы

В этом году Пермь держится в лидерах по развитию онлайн-торговли в российских городах-миллионерах. Согласно результатам исследования Tinkoff eCommerce, в 2024 году столица Прикамья оказалась в топ-5 по росту оборотов продавцов на маркетплейсах и количеству заказов. Офлайн- и онлайн-продажи почти сравняли показатели, а в некоторых случаях первые уступают.

По данным Tinkoff eCommerce, за первое полугодие 2024 года прирост числа транзакций в Перми составил 36%. Пермь оказалась в числе лидеров, уступив только Омску (43%), Красноярску (39%), Челябинску и Новосибирску (по 38%). В рейтинге по росту оборотов продавцов на маркетплейсах Пермь поделила с Новосибирском пятое место с показателем 53%. Первые строчки достались также Омску (62%), Челябинску и Красноярску (по 56%) и Казани (54%).

В обоих рейтингах Москва заняла последние строчки. Прирост показателей в столице составил 19 и 29% соответственно. Такой тренд перехода трафика из столичных локаций в регионы указывает на перенасыщенность рынка в Москве и растущую популярность маркетплейсов в территориях.

Как отмечает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина, на это повлияли несколько факторов. Во-первых, маркетплейсы облегчают покупателям поиск и сравнение цен, предлагая широкий выбор товаров от разных продавцов на одной платформе. Во-вторых, платформы предлагают продавцам инструменты для анализа потребительских предпочтений и оптимизации ассортимента.

«Достаточно важным фактором является доход. Города-миллионеры, которые возглавляют топ по росту количества покупок, характеризуются достаточно высоким уровнем доходов, что позволяет им увеличивать покупки. Ещё один немаловажный фактор — это определённая гарантия качества и возможность возврата товара без ожидания и дополнительных издержек», — добавила эксперт.

Среди маркетплейсов лидерами по количеству продавцов стали Wildberries (53%), Ozon (30%) и «Яндекс Маркет» (14%). По количеству транзакций в разрезе регионов в Прикамье Wildberries занимает долю в 56%, Ozon — 30%, а вот «Яндекс Маркет» (2%) здесь уступает AliExpress (3%).

В пресс-службе Wildberries сообщили, что продажи в Пермском крае в этом году на платформе выросли на 46% по количеству проданных товаров. Рост также показала и общая сумма продаж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) она выросла на 60%.

На Ozon объём продаж пермских продавцов в 2024 году вырос на 59% по сравнению с прошлым периодом. По словам представителя пресс-службы платформы, этот рост связан с ускорением доставки товаров покупателям и был в основном обеспечен активным развитием складской инфраструктуры в регионе. В третьем квартале 2024 года Ozon нарастил логистические площади более чем в 1,5 раза год к году, в том числе за счёт нового логистического комплекса в Перми.

Высокая конкуренция

Маркетплейсы отмечают значительный прирост количества продавцов из Пермского края. Так, на Wildberries за год их количество увеличилось на 22,5%, а на Ozon отмечают рост числа пермских предпринимателей с 2022 года почти в два раза.

По данным Tinkoff eCommerce, во втором квартале число продавцов на маркетплейсах в целом по России увеличилось на 22% по сравнению с АППГ. При этом аналитики зафиксировали снижение прироста — во втором квартале 2023 года он составлял 34%.

Одной из наиболее значительных причин замедления стала высокая конкуренция. Извлекать прибыль удаётся меньшинству предпринимателей. Средний доход продавца на одной площадке составляет 53 тыс. руб. При этом продавцы, торгующие на всех универсальных платформах, в среднем зарабатывают 3,6 млн руб.

Статистика показала, что из продавцов, пришедших в 2020 году, деятельность спустя три года продолжает только каждый второй, из пришедших в 2021-м — каждый третий, из начавших работать в 2022-м — меньше половины (42%).

«Бизнес селлеров — это игра в «Царя горы». Зарабатывает меньшинство, и оно стремится, чтобы наверху их осталось как можно меньше. Большинство селлеров приходят, разоряются и уходят. Основной инструмент конкурентной борьбы — ликвидность. Если у вас есть свободный денежный поток — выживете, нет — смоет. Сейчас в маркетплейсы пришёл большой капитал, соответственно, мелких селлеров он убирает с рынка», — прокомментировал основатель пермского бренда мужской одежды Humber Андрей Чертков, который занимается продажами на маркетплейсах.

По его расчётам, на раскрутку одной товарной позиции до возможности получать с неё прибыль потребуется не менее 2 млн руб. И эти расходы нужны не на товар, а на подъём карточек на платформе, рейтинг, прогрузку региональных складов, продвижение в поиске и пр.

Интересы покупателей

Благодаря универсальности платформ их популярность у покупателей в регионах, в том числе в Прикамье, будет продолжать расти в ближайшее время. Многие уже сейчас вместо офлайн-шопинга предпочитают пользоваться онлайн-магазинами.

По словам Андрея Черткова, ассортимент маркетплейса не сравнится ни с одним крупным офлайн-магазином. Весомые преимущества первого заключаются в разнообразии, доступности и цене.

«Дешевле не существует, причём на сегодня­шнем этапе бóльшая часть товаров продаётся дешевле себестоимости. Что-то уступает селлер, что-то софинансирует маркетплейс в борьбе со своими конкурентами. Золотое время для покупок. Я вообще не вижу ни одной причины покупать что-то офлайн, кроме свежих продуктов питания ежедневного спроса. Хотя в столицах уже есть Ozon Fresh — даже эта статья уже перекрыта», — говорит Чертков.

Исследование рынка по итогам октября компанией Mediascope показало, что жители России стали чаще и дольше пользоваться маркетплейсами. В сравнении с АППГ среднесуточный охват площадок вырос на 9% — более половины россиян старше 12 лет (51%) заходят на эти ресурсы раз в день. В среднем пользователи проводят на них 25 минут в течение дня (+12%).

При этом поисковые интересы пользователей крупнейших маркетплейсов заметно отличаются. Если Ozon выступает наиболее универсальной платформой, то на Wildberries чаще ищут одежду и обувь, на «Яндекс Маркете» и AliExpress — гаджеты, а на «Мегамаркете» — гаджеты и бытовую технику.

Как сообщили в Wildberries, у жителей Пермского края самыми популярными категориями стали: «Одежда», «Красота», «Обувь», «Смартфоны и аксессуары» и пр. Самые популярные категории у покупателей Ozon: «Товары для дома и строительства», «Красота и здоровье», «Аптека», общий объём покупок вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

Перспективы развития

Эксперты видят большие перспективы расширения рынка интернет-торговли. Как отмечает Татьяна Букина, это расширение ассортимента, рост мобильной коммерции, внедрение таких технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, позволяющие персонализировать предложения и улучшить пользовательский опыт, а также возможность выхода на международные рынки для местных продавцов.

Тенденция перехода в онлайн, безусловно, будет продолжаться с дальнейшим развитием технологий. Однако, по мнению эксперта, полное вытеснение с рынка офлайн-магазинов и торговых центров маркетплейсами маловероятно.

«Многие потребители очень ценят опыт физического шопинга. Некоторые покупатели предпочитают поддерживать местный бизнес и покупать товары в физических магазинах. И, понимая расширение влияния маркетплейсов, многие компании адаптируются к этим изменяющимся условиям и начинают сочетать онлайн-продажи с физическими магазинами», — сообщила Татьяна Букина.

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