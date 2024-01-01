Ozon открывает в Перми первую очередь нового логистического комплекса Инвестиции компании превысили 4,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Маркетплейс Ozon сообщил об открытии нового логистического центра в Перми 14 ноября, релиз распространила пресс-служба компании.

«Открытие центра позволит создать около тысячи рабочих мест для жителей края и значительно сократит сроки доставки товаров внутри региона. Продавцы уже могут записаться на поставку в новый логистический комплекс, а с 14 ноября заказы из него отправятся первым покупателям. Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приёма товаров до формирования посылок», — говорится в информации.

Площадь первой очереди проекта составляет 40 тыс. кв. м, и планируется, что к осени 2025 года она удвоится. При достижении полной мощности логистический хаб сможет обрабатывать свыше 900 тыс. заказов в день и хранить около 30 млн товаров.

Инвестиции Ozon в оборудование и информационные технологии превысили 4,2 млрд руб.

Указывается, что за последние два года логистическая сеть Ozon увеличилась более чем втрое и ныне составляет свыше 3 млн кв. м. В России и странах СНГ функционирует 43 фулфилмент-центра, более 150 сортировочных центров и свыше 50 тыс. пунктов выдачи заказов.

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