Школьница, выброшенная с балкона 9 этажа под Пермью, рассказала о случившемся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четырнадцатилетняя школьница, которую её бывший парень выбросил из окна многоэтажного дома в селе Гамово под Пермью, а затем сам погиб, рассказала о событиях, произошедших вечером 16 декабря. Девушка находится в больнице, и её состояние медики оценивают как тяжёлое. Когда она пришла в себя, она рассказала своей бабушке, что случилось.

По словам женщины, встретившейся с корреспондентом 59.ru, подростки были вместе почти два года, но недавно 17-летний парень предложил расстаться и сообщил, что нашёл другую. Девушка, как утверждает бабушка, спокойно восприняла разрыв и «даже стала чаще улыбаться». В день ЧП молодой человек неожиданно пригласил её к себе. Она пришла с другом, который вскоре ушёл, оставив их одних. Бывший парень был в состоянии алкогольного опьянения. Он затащил её на балкон и начал избивать. Что произошло потом, девушка не помнит.

Ранее сообщалось, что, со слов очевидцев, между 17-летним молодым человеком и его 14-летней девушкой произошла ссора. Парень несколько раз ударил девушку по голове сковородой, из-за чего она потеряла сознание, а затем выбросил её с балкона на девятом этаже и через несколько секунд упал вниз сам.

Парень погиб, а девушке удалось выжить. Предполагаемая причина ссоры — ревность. Возбуждено уголовное дело.

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