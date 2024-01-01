Выброшенная с балкона 14-летняя пермячка пришла в сознание Она всё ещё в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе минздрава Пермского края, пострадавшая в Гамово девочка, которую выбросил с балкона многоэтажки её приятель, пришла в сознание, но она по-прежнему в тяжёлом состоянии.

В ведомстве пояснили, что девочка продолжает получать необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации.

Напомним, трагедия под Пермью произошла ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в с. Гамово. По словам очевидцев, между 17-летним молодым человеком и его 14-летней девушкой произошла бурная ссора. Парень несколько раз ударил девушку по голове сковородой, из-за чего она потеряла сознание, а затем выбросил её с балкона на девятом этаже и через несколько секунд упал вниз сам.

Парень погиб, но девушке удалось выжить. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. По факту происшествия следственные органы начали проверку, а позже возбудили уголовное дело по статье о покушении убийство. Предполагаемая причина ссоры — ревность.

Позже сестра молодого человека, который совершил преступление и погиб сам, рассказала о том, что их родители регулярно употребляли алкоголь. В семье часто возникали конфликты, нередко заканчивавшиеся насилием: сестра привела в пример случай, когда мужчина избивал жену, державшую на руках маленького ребёнка.

Она связывает эмоциональные проблемы брата с этой атмосферой, отмечая, что он был очень умным, но эмоционально нестабильным. Трудности дома и проблемы с концентрацией негативно сказались на его учёбе. Мальчик часто сбегал из дома.

Молодой человек обращался за психологической помощью и принимал антидепрессанты.

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