Сестра пермяка, выбросившего девушку с балкона, рассказала о семье По факту происшествие возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей / Коллаж АиФ

Сестра подростка из Гамово, который выбросил с балкона 14-летнюю девушку и сам погиб, поделилась с perm.aif.ru информацией о его семье и условиях воспитания.

По её словам, оба родителя регулярно употребляли алкоголь. В семье часто возникали конфликты, нередко заканчивавшиеся насилием: сестра привела в пример случай, когда мужчина избивал жену, державшую на руках маленького ребёнка.

Она связывает эмоциональные проблемы брата с этой атмосферой, отмечая, что он был очень умным, но эмоционально нестабильным. Трудности дома и проблемы с концентрацией негативно сказались на его учебе: учителя требовали от него хорошей успеваемости, не учитывая семейные обстоятельства.

Юноша даже сбегал из дома, некоторое время прожил в «доме ребёнка», но позже был отправлен обратно, чтобы «заботиться о матери». Позже, после окончания 9-го класса, он стал жить один, так как мать переехала к новому партнёру.

Молодой человек обращался за психологической помощью и принимал антидепрессанты, но трагедию предотвратить не удалось. 16 декабря он сбросил с балкона свою подругу и сам погиб.

В настоящее время состояние 14-летней девушки оценивается как тяжёлое. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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