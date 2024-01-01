Следком возбудил уголовное дело по факту гибели юноши и травмирования девушки в Прикамье ЧП случилось в Гамово ночью 16 декабря Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По факту смерти 17-летнего юноши и получения тяжелых травм несовершеннолетней при падении с высоты ночью 16 декабря 2024 года в селе Гамово Пермского МО по указанию руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль в аппарате ведомства.

Ранее в СУ СКР сообщали, что проводят проверку.

Напомним, происшествие в Гамово попало на видео, которое сделали очевидцы. На кадрах молодой человек громко кричит, после с балкона падает девушка, а затем и сам юноша. Местные жители утверждают, что пара ссорилась, затем молодой человек скинул несовершеннолетнюю. Называется и предполагаемая причина ссоры — якобы юноша уличил свою 14-летнюю возлюбленную в неверности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.