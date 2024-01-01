В Пермском крае юноша скинул с 8 этажа обвинённую в измене девушку и прыгнул следом Следственные органы начали проверку по факту ЧП Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в с. Гамово было найдено тело 17-летнего молодого человека с многочисленными повреждениями, характерными при падении с высоты. Там же обнаружена девушка, получившая аналогичные ранения, но оставшаяся в живых. В настоящее время она в больнице, где ей оказывается специализированная медицинская помощь. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. Следственные органы начали проверку по факту ЧП.

На месте происшествия работает группа следователей, а также криминалистов из регионального следственного управления. Назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.

Добавим, происшествие в Гамово попало на видео, которое сделали очевидцы. На кадрах молодой человек громко кричит, после с балкона падает девушка, а затем и сам юноша. Очевидцы утверждают, что пара ссорилась, затем молодой человек скинул несовершеннолетнюю. Называется и предполагаемая причина ссоры — якобы юноша уличил свою 14-летнюю возлюбленную в неверности.

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