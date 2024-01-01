Алёна Бронникова Выброшенная с балкона 14-летняя пермячка остаётся в тяжёлом состоянии Трагедия произошла 16 декабря Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Школьница, которую её 17-летний молодой человек выбросил из окна 16 декабря, всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Её перевели в Краевую детскую клиническую больницу. Об этом perm.aif.ru рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

Трагедия произошла ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в с. Гамово. По словам очевидцев, между 17-летним молодым человеком и его 14-летней девушкой произошла бурная ссора. Парень несколько раз ударил девушку по голове сковородой, из-за чего она потеряла сознание, а затем выбросил её с балкона на девятом этаже и через несколько секунд упал вниз сам.

Парень погиб, но девушке удалось выжить. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. По факту происшествия следственные органы начали проверку. Предполагаемая причина ссоры — ревность.

Изданию также удалось пообщаться с сестрой парня. Она рассказала, что его отец пил и употреблял наркотики, в какой-то момент начала пить и мать. Его воспитанием они не занимались. По словам сестры, у молодого человека с детства наблюдалась нестабильность психики, были проблемы в школе, он обращался за помощью к психиатру. Проблем с наркотиками и алкоголем у него не было.

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