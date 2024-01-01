Врачи рассказали о состоянии 14-летней пермячки, которую скинули с 8 этажа Выяснились и некоторые обстоятельства ЧП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минздраве Пермского края рассказали о состоянии 14-летней школьницы, которую ночью 16 декабря в п. Гамово выкинул с 8 этажа 17-летний парень, а затем прыгнул сам. Юноша скончался, а девушка выжила.

По данным ведомства, пострадавшая находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Как выяснил портал 59.ru, перед ЧП между молодыми людьми произошло бурное выяснение отношений: 17-летний погибший якобы обвинял девушку в измене. По словам собеседницы издания, он несколько раз ударил её сковородкой по голове, после чего она потеряла сознание. Затем ревнивец отнёс школьницу на балкон и перекинул через бортик, после чего, через несколько секунд, спрыгнул сам.

По информации издания, пара решила расстаться за несколько недель до происшествия. У парня даже появилась новая девушка. Однако молодые люди продолжали встречаться. Школьницу после расставания утешал их общий знакомый. По одной из версий, это общение и могло вызвать вспышку ревности юноши.

Источники издания опровергают слухи о том, что у погибшего была наркотическая зависимость.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели юноши и травмирования девушки возбудили уголовное дело.

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