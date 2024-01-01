Поджигательницам пермского офиса «Единой России» продлили меру пресечения Они обе останутся под домашним арестом до 24 января Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми продлил домашний арест Наталье и Екатерине Дегтянниковым по уголовному дело о поджоге офиса пермских единороссов.

Как сообщает Properm.ru, мать и дочь Дегтярниковы останутся под домашним арестом до 24 января.

Напомним, в конце октября суд избрал обеим женщинам меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 декабря. Их обвиняют в поджоге офиса «Единой России», который они совершили в ночь на 24 октября. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались жительницы п. Гайны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Единороссы организовали по этому адресу сбор гуманитарной помощи, куда могли обратиться все желающие помочь участникам СВО и пострадавшим жителям Курской области. Ещё один пункт сбора был организован в штабе общественной поддержки Пермского края по ул. Екатерининской, 210.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.