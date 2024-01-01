В Перми поджигательниц офиса «Единой России» отправили под домашний арест Они пробудут там почти до конца декабря Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения Наталье и Екатерине Дегтянниковым, которых обвиняют в поджоге офиса «Единой России». Их обеих, мать и дочь, отправили под домашний арест до 24 декабря. Они будут находиться под домашним арестом в разных квартирах в Перми.

Как сообщает Properm.ru, ходатайство следствия рассматривала судья Юлия Трошева. По данным издания, во время заседания в суде отключилось электричество, и решение выносилось в полной темноте. Правоохранители настаивали на заключении женщин в СИЗО, однако адвокаты смогли убедить судью в более мягкой меры пресечения.

Напомним, офис «Единой России» подожгли в ночь на 24 октября. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались жительницы п. Гайны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Единороссы организовали по этому адресу сбор гуманитарной помощи, куда могли обратиться все желающие помочь участникам СВО и пострадавшим жителям Курской области. Ещё один пункт сбора организован в штабе общественной поддержки Пермского края по ул. Екатерининской, 210.

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