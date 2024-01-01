Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Детская сцена Театра-Театра в Перми откроется для зрителей 26 декабря
Старт продаж билетов в Театр-Тятрик – 23 декабря
С сегодняшнего дня, 23 декабря, начинаются продажи билетов на спектакли детской сцены Театра-Театра, которая получила название Театр-Тятрик.
Как уже сообщалось, первыми спектаклями новой площадки будут «Легенда о драконах» (6 +) и «Алиса в Стране Чудес» (6 +), которые будут идти параллельно в двух разных помещениях.
Билеты на «Алису» уже в продаже, билеты на «Драконов» поступят в продажу сегодня вечером.
Расписание первых спектаклей:
26.12 — «Легенда о драконах» (камерный зал) — 17:30, 19:00;
27.12 — «Алиса в стране чудес» (мультимедийная зона) — 17:30, 19:00;
28.12 — «Алиса в стране чудес» в 14:30, 17:30; «Легенда о драконах» — в 13:00, 16:00, 19:00;
29.12 — «Алиса в стране чудес» в 14:30, 17:30; «Легенда о драконах» — в 13:00, 16:00, 19:00;
30.12 — «Алиса в стране чудес» в 17:30; «Легенда о драконах» — в 19:00;
31.12 — «Алиса в стране чудес» в 14:30, 17:30; «Легенда о драконах» — в 13:00, 16:00, 19:00;
1 января — выходной.
Билеты можно купить:
• на сайте театра teatr-teatr.com
• в билетоматах в фойе большой и детской сцены Театра-Театра
• в кассе Театра-Театра
Как уже сообщалось, детская сцена Театра-Театра расположится в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. Кураторы детской сцены — композитор Ольга Шайдуллина и режиссёр Антон Калипанов.
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