Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Детская сцена Театра-Театра в Перми откроется для зрителей 26 декабря Старт продаж билетов в Театр-Тятрик – 23 декабря Поделиться Твитнуть

"Легенда о драконах". Афиша

Театр-Театр

С сегодняшнего дня, 23 декабря, начинаются продажи билетов на спектакли детской сцены Театра-Театра, которая получила название Театр-Тятрик.

Как уже сообщалось, первыми спектаклями новой площадки будут «Легенда о драконах» (6 +) и «Алиса в Стране Чудес» (6 +), которые будут идти параллельно в двух разных помещениях.

Билеты на «Алису» уже в продаже, билеты на «Драконов» поступят в продажу сегодня вечером.

Расписание первых спектаклей:

26.12 — «Легенда о драконах» (камерный зал) — 17:30, 19:00;

27.12 — «Алиса в стране чудес» (мультимедийная зона) — 17:30, 19:00;

28.12 — «Алиса в стране чудес» в 14:30, 17:30; «Легенда о драконах» — в 13:00, 16:00, 19:00;

29.12 — «Алиса в стране чудес» в 14:30, 17:30; «Легенда о драконах» — в 13:00, 16:00, 19:00;

30.12 — «Алиса в стране чудес» в 17:30; «Легенда о драконах» — в 19:00;

31.12 — «Алиса в стране чудес» в 14:30, 17:30; «Легенда о драконах» — в 13:00, 16:00, 19:00;

1 января — выходной.

Билеты можно купить:

• на сайте театра teatr-teatr.com

• в билетоматах в фойе большой и детской сцены Театра-Театра

• в кассе Театра-Театра

Как уже сообщалось, детская сцена Театра-Театра расположится в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. Кураторы детской сцены — композитор Ольга Шайдуллина и режиссёр Антон Калипанов.





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