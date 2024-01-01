Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна дата открытия детской сцены Театра-Театра Первым спектаклем Театра-Тятрика станет «Легенда о драконах» Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

Как стало известно «Новому компаньону», открытие детской сцены Театра-Театра запланировано на 22 декабря.

Как уже сообщалось, Театр-Тятрик расположится в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12 в. В составе комплекса будет зал на 73 места, школа актёрского мастерства и кафе.

В день открытия в новом детском театре состоится премьера семейного спектакля «Легенда о драконах» (6+, рекомендовано от 3 лет).

Как говорится в анонсе спектакля, «Легенда о драконах» — это история о дружбе драконов и людей, о прекрасной принцессе, о короле и, конечно, об отважном герое с храбрым сердцем. В этом спектакле предметы, которые есть в каждом доме, превращаются в театральных кукол, и самые обычные, на первый взгляд, вещи становятся героями сказки.

Антон Калипанов, режиссёр спектакля «Легенда о драконах»:

— Это формат именно семейного театра, куда дети приходят с родителями, вместе переживают события, а потом полученный опыт уносят с собой. Мы даём импульс воображению, чтобы зрители могли сыграть эту простую и трогательную историю дома, оживляя даже самые незамысловатые предметы.

Режиссёры «Легенды о драконах» — руководители Театра-Тятрика Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина. Художник-постановщик — Карина Автандилова. В главных ролях актёры Театра-Театра Вера Салеева/Гульнара Захарова, Пётр Попович и новый молодой актёр Владислав Петров, перебравшийся в Пермь из Самары.

Спектакль будет играться блоком, по несколько показов в день.

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