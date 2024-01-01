Детскую сцену в Театре-Театре планируют открыть во второй половине декабря Она будет называться Театр-Тятрик Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский академический Театр-Театр

В Пермском академическом Театре-Театре анонсировали срок открытия новой детский сцены в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12в. Она примет своих первых зрителей во второй половине декабря этого года, сообщается на официальной странице в соцсетях театра.

Первыми спектаклями будут «Алиса в стране чудес» (6+) и «Легенда о драконах» (0+). Новая сцена получит название Театр-Тятрик.

«Репертуар рассчитан на детей от 0 до 12 лет и включает разнообразные жанры: бэби-театр, кукольные и теневые представления, драматические и музыкальные спектакли, а также современные экспериментальные проекты», — говорится на странице театра.

Детская сцена ТТ, как и «старший товарищ», будет отличаться мультижанровостью, современностью и открытостью, отмечают в учреждении культуры.

Кураторами проекта выступят лауреаты премии «Золотая маска», основатели театра кукол «Таратумб», авторы уникальных театральных проектов для детей и родителей Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина,

О том, что детская сцена Театра-Театра разместится в «пирамиде», стало известно в августе. Сообщалось, что спектакль-квест «Алиса в стране чудес» (6+) и детская сцена будут отдельными площадками внутри одного здания. Помимо этого, в бывшем торговом центре разместятся школа актёрского мастерства и кафе. Анонсировалось, что техническое открытие пространства запланировано на ноябрь 2024 года.

Детский зрительный зал расположится на первом этаже. В нём будет 73 места. В Театре-Театре обещают регулярно пополнять репертуар нового культурного пространства премьерами.

В октябре в связи с открытием новой сцены театр объявил о поиске актёров, «которые любят маленьких зрителей и знают к ним подход», сообщается на официальной странице учреждения в соцсетях.

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