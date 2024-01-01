Пермский Театр-Театр ищет артистов для новой детской сцены Заявку можно подать до середины октября Поделиться Твитнуть

фото: Елена Денисова

В Пермском академическом Театре-Театре объявили кастинг в связи с открытием новой сцены по ул. Крисанова, 12в (бывшее здание «пирамиды»). Театр ищет актёров, «которые любят маленьких зрителей и знают к ним подход», сообщается на официальной странице учреждения в соцсетях.

Участие могут принять люди старше 18 лет, у которых есть профильное образование. Чтобы попасть на кастинг, нужно заполнить соответствующую форму по ссылке.

Театр также ищет артистов, которые хотели бы попасть в основную труппу. Учреждению нужны кандидаты с хорошими вокальными данными и хореографическими навыками. Принять участие могут не только пермяки, но и артисты из других городов. После заочного тура кастинга их могут пригласить в Пермь.

Напомним, в конце августа стало известно, что детская сцена Театра-Театра разместится в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12в. В частности, сообщалось, что спектакль-квест «Алиса в стране чудес» (6+) и детская сцена будут отдельными площадками внутри одного здания. Помимо этого, в бывшем торговом центре разместятся школа актёрского мастерства и кафе. Анонсировалось, что техническое открытие пространства запланировано на ноябрь 2024 года.

Детский зрительный зал расположится на первом этаже. В нём будет 73 места. В Театре-Театре обещают регулярно пополнять репертуар нового культурного пространства премьерами. Художественным руководителем детской сцены, как и предполагалось ранее, станет режиссёр Антон Калипанов (Москва).

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