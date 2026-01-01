Парад премьер

Афиша уикенда 20–22 марта

Легенда и драма, явь и мистический сон — всё находит отражение в простой и ясной двухактной формуле «Жизели». Балет Адольфа Адана был поставлен в 1841 году в Париже, спустя год перенесен в Петербург, а оттуда — в Москву. Для Перми это название символично: 2 февраля 1926 года «Жизель» открыла новую — балетную — страницу в истории Пермского городского театра. К столетию труппы Алексей Мирошниченко выпускает авторскую версию «Жизели» — с оригинальной редакцией партитуры, над которой руководитель Пермского балета работает вместе с дирижером Иваном Худяковым-Веденяпиным. В неё включены фрагменты музыки Адана, никогда до сих пор не звучавшие в России, — именно они подсказали Мирошниченко многие решения спектакля, который пополнит коллекцию эксклюзивных трактовок балетов классического репертуара, созданных специально для пермской сцены.

Спектакль о том, как сохранить детство во взрослой жизни, по одноимённой поэме М. Ю. Лермонтова. Часто случается так, что ещё не созревшие дети вынуждены становиться взрослыми, но ещё страшнее, когда ребёнок лишается детства по принуждению самих же взрослых. «Кто такой Мцыри?» — этот вопрос нам часто задавали в школе. Многие помнят сюжет, но до сих пор не до конца понимают, о чём же написал автор. В спектакле через призму нашего времени рассмотрена история одинокого мальчика, который хотел всего лишь свободы, но получил только то, от чего пытался сбежать. История Мцыри — это попытка сохранить взгляд, в котором мир ещё не исчерпан, не обесценен и не упрощён до набора взрослых правил и форм. Режиссёр и художник, автор инсценировки — Сергей Молоков.

В честь Международного дня кукольного театра (21 марта) Пермский и Челябинский театры кукол обменялись гастролями. Команда Челябинского государственного театра кукол им. В. Вольховского показывает в Перми постановки — обладатели престижных профессиональных премий. «Собачка Соня» — спектакль заслуженного артиста РФ Александра Борока по рассказам Андрея Усачёва. Обаятельная собачка душа в душу живёт со своим хозяином Иваном Ивановичем. Соня целыми днями увлечена интересными делами и открытиями, а потому ей совсем не хочется взрослеть. «Каштанка» — спектакль для подростков режиссёра Петра Васильева, размышление «о бесприютных существах». История разыграна в антураже циркового фургона. Будет и смешно, и грустно, но главное — зрителям предстоит сделать выбор, кого пожалеть сильнее: собаку, старого или нового её хозяина, себя или весь мир, в котором так много одиноких героев. Завершит гастроли спектакль «Подарок для папы» режиссёра Михаила Яремчука. По сюжету, Волк крадёт яйцо из курятника, чтобы высидеть курочку, несущую золотые яйца, но неожиданно из яйца вылупляется петушок. Постепенно мрачный и обозлённый герой учится любить беззащитного цыплёнка и становится ему замечательным папой.

Кукольный спектакль из двух частей. Первая — по мотивам коми-пермяцкой мифологии —о могучей силе и доброте Перы-богатыря. Среди персонажей — леший Вэрса и водяной Вакуль. Вторая — легенда о богатырях Полюде и Ветлане и их любви к красавице Вишере, о том, как рождаются горы и реки. В спектакле использованы тростевые куклы на ширме и видеопроекция. Режиссёр — художественный руководитель театра Алексей Миронов.

Александр Смирнов, он же «Смирный», и примкнувшие к нему музыканты играют старомодные сентиментальные песни собственного сочинения с прицелом на вечность.

Александр Смирнов, артист, музыкант:

— У нас опять почти юбилей, нам 10+1. В честь этого грандиозного события мы устраиваем большой концерт на сцене Дворца культуры имени Солдатова. Это уже второй наш концерт на главной, как мы считаем, концертной площадке города. Сыграем все наши любимые песни, и как это уже заведено, что-нибудь совсем новое и не заезженное. Обещаем хороший звук и свет, а самое главное — весеннюю и тёплую атмосферу!

Лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина приглашает на торжественный вечер, посвящённый дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. В программе — шедевры великого композитора: от монументальной Пассакалии до изящной Пасторали, от драматических хоральных прелюдий до виртуозных токкат. Прозвучит также баховская транскрипция для органа одного из оркестровых концертов Вивальди. Маргарита Еськина (Волгоградская филармония) — выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, класс органа профессора Александра Фисейского, а также аспирантуры РАМ им. Гнесиных. Лауреат и дипломант многочисленных международных фестивалей и конкурсов органистов.

Североиндийские раги — «восточный джаз» — зазвучат по-новому в необычном сочетании инструментов: ситар, флейта бансури и мелодичный сантур откроют двери в мир богатейшей музыкальной культуры Индии. Дополнят программу авторские композиции на гитаре и дудуке в исполнении Артёма и Дмитрия Кобелевых.

Своп — это возможность обменять свои вещи, надоевшие или не подошедшие, на те, что принесли другие участники свопа. Всё, что останется, организаторы передадут в благотворительный фонд «Территория семьи», чтобы помочь нуждающимся. На свопе будет работать стилист Юлия Крохина, которая будет консультировать и помогать в подборе гардероба. В программе события — две лекции. Лекцию «Винтаж vs тренды: Дуэль или идеальный брак?» прочитает Ольга Трайнина, декоратор и стилист, специализирующийся на эпохе ретро и советском быте. Ольга приглашает на встречу-эксперимент, чтобы учимся «подружить эпохи». Как превратить ретро-вещь в ультрамодный акцент? Как не скатиться в китч и не превратиться в «городскую сумасшедшую», а создать стильный, созвучный сегодняшним трендам образ? Лекцию «Секреты домоводства» прочитает Ирина Овчинникова.

«Триумф» открывает юбилейный фестиваль Леонида Десятникова. Часто музыка Десятникова встречает слушателя как нечто знакомое и понятное, но это иллюзия. Десятников работает с моделями далёкого и недавнего прошлого, присваивает чужие интонации, часто отыскивает их в «мусоре жизни», сопрягает в неожиданном порядке — и так находит собственный голос. Лекция Элины Андриановой — попытка составить неполный и неокончательный перечень чужих и своих голосов, тем и явлений, обнаруженных в сочинениях Десятникова. В рамках киноклуба «Кино, вино и домино» состоится просмотр фильма «Москва» Александра Зельдовича — экранизации романа Владимира Сорокина. Это фантасмагория, провокационный взгляд на постсоветскую реальность, где некий город без прошлого и без будущего, названный Москвой, предстает лабиринтом абсурда и потребления, который населяют персонажи с опустошенным сознанием и извращенными чувствами. Зельдович и Сорокин в «Москве» разоблачают мифы московской богемы и новой элиты из криминального бизнеса через гротескные сцены и острый юмор, а Десятников усиливает смысл через киномузыкальную драматургию: задаёт ритм и интонацию «лихих девяностых», смешивая классические интонации с авангардом.

Пермский краеведческий музей открывает выставку к 85-летию Краснокамской фабрики игрушек. Посетители увидят детские игрушки советского периода — лошадок-каталок, деревянные, мягкие, резиновые игрушки, стеклянные ёлочные украшения, карнавальные маски, кукол; а также редкие архивные документы и фотографии, рассказывающие об истории предприятия. Выставка дополнена личными воспоминаниями пермяков.

Екатерина Попович, куратор выставки:

— Название выставки отсылает к продукции, которая производилась на Краснокамской фабрике игрушек в разные годы. Кто-то уже не помнит или не знал, что здесь существовал цех стеклянных ёлочных украшений, а с 1971 по 1988 годы в состав фабрики входил и Пермский цех мягкой игрушки, где выпускали известных многим жителям СССР Винни-Пуха и Чебурашку, а также кукол Антошку и Красную Шапочку. Для кого-то эта выставка станет ностальгической, а кто-то сможет открыть для себя что-то новое. Художницы выставки — Ольга Молчанова-Пермякова и Ия Милашина — смогли тонко передать эмоциональное состояние, связанное с приятными детскими воспоминаниями». Посетители выставки смогут отправить открытки, которые будут предоставляться бесплатно всем желающим.

