В Театре-Театре раскрыли подробности проекта детской сцены в бывшем пермском ТЦ Она разместится в здании «пирамиды» на улице Крисанова, 12в Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

Детская сцена Театра-Театра разместится в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ТТ и рассказали подробности по организации нового культурного пространства.

По данным театра, спектакль-квест «Алиса в стране чудес» (6+) и детская сцена будут отдельными площадками внутри одного здания. Помимо этого, в бывшем торговом центре разместятся школа актёрского мастерства и кафе. Техническое открытие пространства запланировано на ноябрь 2024 года.

Детский зрительный зал расположится на первом этаже. В нём будет 73 места. В Театре-Театре обещают регулярно пополнять репертуар нового культурного пространства премьерами. Художественным руководителем детской сцены, как и предполагалось ранее, станет режиссёр Антон Калипанов (Москва).

В отдельной зоне первого этажа разместится мультимедийный проект «Алиса в стране чудес». Этот интерактивный спектакль с использованием современных визуальных технологий будет рассчитан на 15 зрителей. Как уже писал «Новый компаньон», команда ТТ реализует этот проект при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Ожидается, что обе площадки будут работать ежедневно. В будни планируется показывать по два-три спектакля, в выходные — по пять-шесть.

Второй этаж «пирамиды» займёт школа актёрского мастерства для детей и взрослых, где кроме уроков обучающего цикла будут проходить мастер-классы и праздники. На этом же уровне расположится кафе.

В новом культурном пространстве также появится книжная лавка и билетомат для покупки билетов на любые события Театра-Театра, в том числе на спектакли детской сцены и «Алису в стране чудес».

Напомним, ранее ТТ планировал открыть детскую сцену на 140 зрительских мест в парке Горького. Она должна была разместиться в здании под колесом обозрения. Однако из-за неопределённого правового статуса земли в парке реализация проекта приостановилась.

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