До конца года пермский Театр-Театр запустит новую площадку в «пирамиде» на Крисанова В будущем это здание могут использовать для постановок Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

Пермский академический Театр-Театр планирует до конца 2024 года организовать новую площадку в «пирамиде», которая находится по ул.Крисанова, 12в. Ранее этот объект мэрия Перми передала театру.

По данным ИА «Текст», новую площадку учреждение культуры будет использовать для спектакля «Алиса в Стране Чудес» (6+), который создан в виде квеста. Для этого здание хотят перестроить и разместить там мультимедийную площадку.

В перспективе же «пирамиду» могут использовать и для других постановок театра.

Напомним, администрация Перми через суд добилась изъятия торговых центров в виде пирамид по ул. Крисанова 12б и 12в в муниципальную собственность для последующего сноса и в целях расширения ул. Крисанова, но демонтаж было решено отложить и сдать объекты в аренду. В мае 2022 года право аренды здания по ул. Крисанова 12б на один год и 11 месяцев на аукционе выиграла компания «Кама-Урал», специализирующаяся на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания.

В конце марта этого года стало известно, что арендатор «пирамиды» не смог обжаловать расторжение договора с властями Перми.

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