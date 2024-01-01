Алёна Бронникова Арендатор «пирамиды» не смог обжаловать расторжение договора с властями Перми «Кама-Урал» арендовала здание у горадминистрации с 2022 года Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

yandex.ru

ООО «Кама-Урал» не удалось обжаловать в суде решение о расторжении с департаментом имущественных отношений администрации Перми договора аренды здания по ул. Крисанова, 12б. Информация опубликована в картотеке дел.

Согласно документу, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение краевого арбитража без изменений, жалобу арендатора «пирамиды» — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня его принятия.

Напомним, администрация Перми через суд добилась изъятия торговых центров в виде пирамид по ул. Крисанова 12б и 12в в муниципальную собственность для последующего сноса и в целях расширения ул. Крисанова, но демонтаж было решено отложить и сдать объекты в аренду. В мае 2022 года право аренды здания по ул. Крисанова 12б на один год и 11 месяцев на аукционе выиграла компания «Кама-Урал», специализирующаяся на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания.

Позже стало известно, что департамент обратился в суд в связи с ненадлежащим исполнением договора со стороны арендатора и накопленных долгов по аренде. В январе 2023 года истец направлял ответчику претензию с требованием об оплате, указав, что если арендатор этого не сделает, то последует расторжение договора через суд. Оплаты не последовало. Суд встал на сторону истца. ООО «Кама-Урал» пыталось оспорить решение и подало встречный иск, в котором потребовало от департамента заключить допсоглашение к договору с изменёнными условиями.

Кроме того, 21 марта департамент имущественных отношений обратился в суд с ещё одним иском к ООО «Кама-Урал» с требованием уплатить задолженность по арендной плате за период с 1 апреля 2023 года по 29 февраля 2024 года в размере 8,4 млн руб. Заседание назначено на 28 мая.

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