Екатерина Артёмова Власти Перми через суд расторгают договор аренды «пирамиды» на улице Крисанова С 2022 года здание арендует компания «Кама-Урал» Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление департамента имущественных отношений (ДЗО) администрации Перми о расторжении с ООО «Кама-Урал» договора аренды «пирамиды» по ул. Крисанова, 12б и взыскании с компании 3 млн руб. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда. Компания обязана освободить здание, возвратить его ДЗО и выплатить указанную в иске сумму, из которой 2,3 млн руб. — задолженность по арендной плате, 152,9 тыс. руб. — неустойка, 586,2 тыс. руб. — обеспечительный платёж.

Как следует из материалов дела, поводом для обращения ДЗО в суд послужило ненадлежащее исполнение договора аренды со стороны ООО «Кама-Урал» и накопленные компанией долги по аренде. В январе 2023 года истец направлял в адрес ответчика претензию с требованием об оплате, указав, что если арендатор этого не сделает, то последует расторжение договора через суд. Так как оплаты не последовало, департамент подал исковое заявление.

В настоящий момент ООО «Кама-Урал» пытается оспорить решение суда, которым требования департамента были удовлетворены.

Кроме того, компания подала встречное исковое заявление к ДЗО, в котором требует обязать департамент заключить дополнительное соглашение к договору с изменёнными условиями. Первая инстанция в удовлетворении данного иска отказала, сейчас апелляция рассматривает жалобу ООО «Кама-Урал» на это решение.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», в случае окончательной победы в суде мэрия может отказаться от поиска нового арендатора «пирамиды» и использовать здание для своих нужд, а именно как офисный центр для размещения собственных подразделений. В департаменте имущественных отношений администрации Перми изданию сообщили, что, действительно, рассматриваются альтернативные варианты использования объекта.

Напомним, ранее администрация Перми через суд добилась изъятия торговых центров в виде пирамид по ул. Крисанова 12б и 12в в муниципальную собственность для последующего сноса и в целях расширения ул. Крисанова. Однако затем было решено отложить демонтаж объектов и сдать их в аренду.

В мае 2022 года право аренды «пирамиды» по ул. Крисанова 12б на аукционе выиграла компания «Кама-Урал», специализирующаяся на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания. Срок действия договора аренды — один год и 11 месяцев.

«Пирамиду» по ул. Крисанова 12в летом 2023 года передали городской больнице № 4. Сообщалось, что там может открыться медицинский центр «Белая роза». По данным «Яндекс Карт», сейчас здание пустует.

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