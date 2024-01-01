Екатерина Артёмова
Власти Перми через суд расторгают договор аренды «пирамиды» на улице Крисанова
С 2022 года здание арендует компания «Кама-Урал»
Как следует из материалов дела, поводом для обращения ДЗО в суд послужило ненадлежащее исполнение договора аренды со стороны ООО «Кама-Урал» и накопленные компанией долги по аренде. В январе 2023 года истец направлял в адрес ответчика претензию с требованием об оплате, указав, что если арендатор этого не сделает, то последует расторжение договора через суд. Так как оплаты не последовало, департамент подал исковое заявление.
В настоящий момент ООО «Кама-Урал» пытается оспорить решение суда, которым требования департамента были удовлетворены.
Кроме того, компания подала встречное исковое заявление к ДЗО, в котором требует обязать департамент заключить дополнительное соглашение к договору с изменёнными условиями. Первая инстанция в удовлетворении данного иска отказала, сейчас апелляция рассматривает жалобу ООО «Кама-Урал» на это решение.
По данным «Коммерсантъ-Прикамье», в случае окончательной победы в суде мэрия может отказаться от поиска нового арендатора «пирамиды» и использовать здание для своих нужд, а именно как офисный центр для размещения собственных подразделений. В департаменте имущественных отношений администрации Перми изданию сообщили, что, действительно, рассматриваются альтернативные варианты использования объекта.
Напомним, ранее администрация Перми через суд добилась изъятия торговых центров в виде пирамид по ул. Крисанова 12б и 12в в муниципальную собственность для последующего сноса и в целях расширения ул. Крисанова. Однако затем было решено отложить демонтаж объектов и сдать их в аренду.
В мае 2022 года право аренды «пирамиды» по ул. Крисанова 12б на аукционе выиграла компания «Кама-Урал», специализирующаяся на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания. Срок действия договора аренды — один год и 11 месяцев.
«Пирамиду» по ул. Крисанова 12в летом 2023 года передали городской больнице № 4. Сообщалось, что там может открыться медицинский центр «Белая роза». По данным «Яндекс Карт», сейчас здание пустует.
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