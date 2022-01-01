Мария Сыропятова Мэрии Перми с третьей попытки удалось сдать в аренду одну из «малых пирамид» по ул. Крисанова Срок аренды — один год и 11 месяцев Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Договор на аренду одной из «малых пирамид» по ул. Крисанова, 12б по итогам аукциона будет заключён с ООО «Кама-Урал». На участие в торгах была подана только одна заявка. Аренда нежилого помещения в 663,3 кв. м с земельным участком обойдётся компании в 6,6 млн руб. Срок действия договора аренды — один год и 11 месяцев.

Отметим, что до этого «малую пирамиду» уже дважды выставляли на аукцион, однако на него никто не заявлялся.

На второй лот — аренду здания авторынка по ул. Островского, 93 — заявок опять не поступило. Его планировали сдать в аренду, но затем городские власти всё-таки приняли решение снести здание авторынка.

Вторая «малая пирамида» по ул. Крисанова, 12в была оформлена в собственность города в конце апреля. О судьбе этого объекта пока ничего неизвестно.

Напомним, «малая пирамида» по ул. Крисанова, 12б была выкуплена у собственника в конце 2021 года. В результате длительного судебного процесса стоимость выкупа выросла в два раза — до 132,2 млн руб. Стоимость выкупа второй «пирамиды» составила 127,1 млн руб.

Здания планировалось снести в рамках реконструкции ул. Крисанова. Но пока работы не начались, в мэрии решили сдать один торговый комплекс в аренду.





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