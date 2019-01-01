Мария Сыропятова Стоимость изъятия одной из пирамид на Крисанова выросла в два раза Суд встал на сторону предпринимателей в споре с мэрией Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Во вторник, 1 сентября, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск предпринимателя Елизаветы Кириленко, которая оспаривала стоимость выкупа торгового центра и земельного участка в Перми по адресу ул. Крисанова, 12б. За выкуп имущества предпринимателя и возмещение понесённых убытков по решению суда администрация города заплатит 132 млн 234 тыс. 927 руб.

Ранее городские власти оценили это имущество и убытки предпринимателя в 67,8 млн руб. Кириленко настаивала на сумме в 292,9 млн руб. В результате проведённой экспертизы стоимость выкупа имущества и понесённый предпринимателем ущерб был оценён в 132,2 млн руб.

Напомним, земельный участок и торговый центр по ул. Крисанова, 12б попал под изъятие и выкуп в муниципальную собственность. Источники «Нового компаньона» говорят, что это связано с расширением улично-дорожной сети в связи будущим строительством нового моста через Каму в створе ул. Крисанова (улица также будет реконструирована и продлена до шоссе Космонавтов). Ранее в Ленинском районном суде Елизавета Кириленко отказалась от требований по оспариванию самого факта изъятия этого имущества. Также от подобного иска к администрации отказались и собственники другой малой «пирамиды» по ул. Крисанова, 12в Евгений Берман, Сергей Негашев, Александр Лев и ООО «Инфинтех-1». В Арбитражном суде Пермского края продолжает рассматриваться их иск о стоимости выкупа их имущества.

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