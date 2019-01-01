Мария Сыропятова Владелец ТЦ в центре Перми отказался от иска к городским властям по делу об изъятии земельного участка Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

В Ленинском районном суде Перми прекращено производство по делу об оспаривании изъятия земельного участка и здания на ул. Крисанова, 12б. Согласно данным картотеки суда, истец и владелица этого имущества Елизавета Кириленко отказалась от иска к администрации Перми.

В торговом центре на ул. Крисанова, 12б располагаются кафе «Длинный нос», магазины «Рыбный день» и «Куединский мясокомбинат», кофейня Takeoff Coffee.

Представитель собственника земельного участка и недвижимости на ул. Крисанова, 12б Константин Карпов, отметил, что спор о стоимости выкупа в Арбитражном суде Пермского края будет продолжен.

Напомним, что городские власти готовы выкупить землю и объект на ул. Крисанова, 12б за 67,8 млн руб, а собственник просит за своё имущество 292,9 млн руб.

Ранее владельцы похожего земельного участка и здания на ул. Крисанова, 12в отказались от иска, согласившись с изъятием своего имущества администрацией Перми. Это произошло при рассмотрении в Пермском краевом суде апелляционной жалобы администрации Перми на решение Ленинского районного суда, принявшего решение в пользу предпринимателей.

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