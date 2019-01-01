Мария Сыропятова Мэрия выкупит ещё один земельный участок под ТЦ в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом суде было прекращено производство по делу о земельном участке и здании на ул. Крисанова, 12в. Их владельцы Евгений Берман, Сергей Негашев, Александр Лев и ООО «Инфинтех-1» отказались от требований к администрации Перми, согласившись с изъятием и выкупом своего имущества городскими властями.

Напомним, в феврале 2020 года им удалось оспорить в Ленинском районном суде постановление администрации №632 «Об утверждении проектов планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми». На его основании было подготовлено распоряжение №1380 об изъятии более 60 земельных участков и объектов недвижимости в центре Перми. Решение могло вступить в законную силу только после рассмотрения апелляционной жалобы департамента земельных отношений городской администрации в Пермском краевом суде.

Администрации Перми удалось заключить соглашения о выкупе только четырёх земельных участков с объектами на них. Всего подготовлено 50 соглашений о выкупе, по 12 участкам и объектам на них оценка ещё готовится. Большинство предпринимателей продолжают сопротивляться изъятию своего имущества — в суды от имени администрации Перми уже подан 21 иск о принудительном изъятии. При этом снижение цен на рынке коммерческой недвижимости может повлиять на позицию предпринимателей и ускорить процесс изъятия участков.

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