ТЦ «Пирамида» на улице Крисанова, 12В в Перми передают в ведение ГКБ № 4 Идёт процесс заключения соглашения Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

Здание торгового центра «Пирамида» по адресу: Пермь, ул. Крисанова,12В передаётся городской больнице № 4. Об этом пишет ВЕТТА.

В пресс-службе краевого минздрава подтвердили информацию, отметив, что процесс заключения соглашения о пользовании зданием лечебным учреждением ещё продолжается. Сообщается, что там медики займутся ранней диагностикой онкозаболеваний.

Ранее стало известно, что в «Пирамиде» может открыться медицинский центр «Белая роза». Этот проект запустили в 2010 году по инициативе Светланы Медведевой — жены зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В этих центрах проводится обследование женщин для раннего выявления онкологии. На сегодняшний день в России работает 18 таких центров.

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