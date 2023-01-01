Елена Синица В Перми в одной из «пирамид» на улице Крисанова могут открыть медцентр Проект «Белая роза» запустили в 2010 году Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

В «пирамиде» на ул Крисанова может открыться медцентр «Белая Роза». На сегодняшний день в России работает 18 таких центров.

Как пишет издание «Текст», проект «Белая роза» запустили в 2010 году по инициативе Светланы Медведевой — жены зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В этих центрах проводится обследование женщин для раннего выявления онкологических заболеваний.

Что касается Перми, то здесь центр может появиться в качестве подразделения горбольницы №4. Со слов главврача больницы Андрея Ронзина, сейчас проект только на стадии переговоров, обсуждение площадки «пирамиды» ведется с городской администрацией.

Ранее сообщалось, что в Перми подвели итоги конкурса на капитальный ремонт торгового объекта «Пирамида» на ул. Крисанова 12б (корпус 2). Победителем стал ИП Восканян Георгий Хачикович.













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