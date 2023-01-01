Алёна Бронникова В Перми определён подрядчик по капремонту одной из «Пирамид» Сумма контракта составила 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

yandex.ru

В Перми подвели итоги конкурса на капитальный ремонт торгового объекта «Пирамида» на ул. Крисанова 12б (корпус 2). Победителем стал ИП Восканян Георгий Хачикович. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 1,8 млн руб. На участие заявились три поставщика, победитель предложил цену почти на 300 тыс. руб. ниже максимальной. Обновить фасад здания исполнитель должен до конца мая.

На конкурс по капремонту первого корпуса ТК «Пирамида» по ул. Крисанова, 12в не поступило ни одной заявки. Начальная цена составляла 935 тыс. руб. Обновление фасадов торгового комплекса запланировано в рамках подготовки к 300-летию Перми. Здания находятся в центре города и примыкают к ул. Ленина, ведущей к местам проведения праздничных мероприятий.

Индивидуальный предприниматель Восканян Г.Х. занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным СБИС, он принимал участие в 145 торгах, из которых выиграл 17, большая часть из них — государственные контракты. Основным заказчиком является МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района».

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