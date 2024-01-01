Власти Перми пытаются взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей Администрация обратилась в суд с новым иском Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

yandex.ru

Пермские власти подают в суд на ООО «Кама-Урал», которое арендует торговый центр «Пирамида», с требованием уплатить 8,4 млн руб. Департамент имущественных отношений администрации Перми обратился в Арбитражный суд Пермского края с новым иском против данной компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным пресс-службы администрации, на этот раз городские власти пытаются взыскать с арендатора задолженность по договору аренды здания на ул. Крисанова, 12б.

Ранее администрация Перми уже выиграла судебное дело о расторжении договора аренды торгового центра на той же улице. В 2021 году торговые центры по ул. Крисанова, 12б и 12в перешли из частной собственности в муниципальную. Весной 2022 года ООО «Кама-Урал» арендовало здание по ул. Крисанова, 12б, известное как «Малая Пирамида», на один год и 11 месяцев. Оба «пирамиды» в настоящее время функционируют. По ул. Крисанова, 12б размещаются различные магазины.

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